Під Харковом розбився військовий літак з курсантами

Під Харковом розбився військовий літак Ан-26, на його борту були курсанти. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

PavlovskyNEWS повідомляє, що на борту було сім людей і це був АН-26.

"Як повідомили нашому телеграм-каналу в ДСНС, літак вилетів з аеродрому, який розташований недалеко від Чугуєва, пролетів два кілометри і впав. За однією інформацією, загинули 2 людини, за іншою — нікого. Куди летів — теж поки незрозуміло. Причина трагедії зараз з'ясовується", — сказано в повідомленні.

Прямий ефір з місця події:

У Київській області літак навчальної школи Aviation Group впав на поле кукурудзи, після чого загорівся.

Крім того, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини