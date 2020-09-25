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25 вересня 2020, пʼятниця, 22:05 8
Події 2020-09-25T22:30:02+03:00
Українські Новини
Під Харковом розбився військовий літак з курсантами

Під Харковом розбився військовий літак з курсантами

Ольга Фандорина
Курсант, ЗСУ, літак, військові, Падіння літака, Військовий літак, Чугуїв, Військово-повітряні сили

Під Харковом розбився військовий літак Ан-26, на його борту були курсанти. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. 

PavlovskyNEWS  повідомляє, що на борту було сім людей і це був АН-26.

"Як повідомили нашому телеграм-каналу в ДСНС, літак вилетів з аеродрому, який розташований недалеко від Чугуєва, пролетів два кілометри і впав. За однією інформацією, загинули 2 людини, за іншою — нікого. Куди летів — теж поки незрозуміло. Причина трагедії зараз з'ясовується", — сказано в повідомленні.

Прямий ефір з місця події:

У Київській області літак навчальної школи Aviation Group впав на поле кукурудзи, після чого загорівся.

Крім того, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак.

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