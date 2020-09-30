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30 вересня 2020, середа, 16:25 7
Економіка 2020-09-30T16:39:49+03:00
Українські Новини
Розшифровано "чорні ящики" літака АН-26, що впав

Розшифровано "чорні ящики" літака АН-26, що впав

Ольга Фандорина
Ан-26, Військовий літак, Авіакатастрофа Ан-26
Крах АН-26 під Чугуєвом Фото: ВП
Крах АН-26 під Чугуєвом Фото: ВП

Бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився в Чугуєві, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком. Про це заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Комітет Ради вже сьогодні ознайомитися з інформацією, яку отримали з бортових самописців літака.

"Сьогодні нам доповіли, що "чорні ящики" були розшифровані. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні приступаємо до оцінки того, що було в "чорних ящиках", - заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва при спробі скоєння аварійної посадки розбився літак АН-26.

На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 членів екіпажу). 25 з них загинули при краху.

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