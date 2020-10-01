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01 жовтня 2020, четвер, 12:48 10
Медицина 2020-10-01T13:45:03+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ

Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ

Анна Рудык
ВООЗ, коронавірус в Україні, Ярно Хабіхт
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

У той час, як захворюваність COVID-19 перевалила за 4 тис. на добу, керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

Про це він повідомив в інтерв'ю порталу "Суспільного", передають Українські Новини.

За його словами, в країні досі спостерігається передача вірусу в громадах, тоді як інші країни переходять до кластерної передачі (в колі соціальних зв'язків людини).

Відповідно до дослідження організації, лише кожна четверта людина регулярно миє руки, кожен третій - не дотримується фізичну дистанцію, коли відвідує різні заходи.

"У найближчі місяці ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 000 і може скласти від 7 000 до 9 000 випадків в день. у цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків в Європі. Багато країн ввели якісні системи відстеження контактів на рівні районів і навіть на національному рівні за це літо. Це дуже важливий напрямок роботи для України, на якому необхідно сконцентруватися восени ", - підкреслив Хабіхт.

Він зазначив, що необхідно поєднати тестування з відстеженням випадків.

"Так, ми будемо знати, де був перший випадок, і знати, з ким контактувало дана особа протягом попередніх 14 днів, а потім зможемо перевірити, чи захворіли вони. Тоді ми досягнемо ситуації, як в деяких скандинавських країнах або в Німеччині, або в інших, де робили подібні речі. Вони якщо виявляють хворого на коронавірус, то можуть знайти й 80% його контактів за попередні 14 днів ", - пояснив Хабіхт.

Також він повідомив, що вакцина від коронавірусу для людей з уразливих груп населення може з'явиться в Україні у 2 половині 2021 року - в разі позитивних результатів дослідів.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус у Києві підскочила майже вдвічі за добу.

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