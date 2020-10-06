Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу

За минулу добу, 5 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 348 до 234 584, кількість померлих від захворювання - на 90 осіб до 4 520 у порівнянні з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 15, 3%, нових летальних випадків - у 2,7 раза.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 6 жовтня в Україні зареєстровано 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 4 520 летальних, 103 401 особа видужала.

За добу зафіксовано 4 348 нових випадків захворювання, одужали 2 149 осіб, померло 90 осіб.

Таким чином, 5 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж видужалих - 4 348 проти 2 149.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 6 жовтня склала 126 663 людини, що на 1,7% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 091), Львівській (21 494) та Харківській областях (21 451).

У Чернівецькій області зафіксовано 15 444 випадки COVID-19, в Одеській - 15 021 випадок, в Тернопільській - 14 610, в Івано-Франківській - 14 451, у Рівненській - 13 374, в Закарпатській - 10 317, у Київській - 10 099, у Волинській - 8 880, в Дніпропетровській - 7 372, у Хмельницькій - 7 263, у Житомирській - 7 070, у Вінницькій - 6 930 випадки.

5 676 випадків виявлено в Сумській області, 4 812 випадків - в Чернігівській, 4 746 випадків - в Запорізькій, 4 687 випадків - в Черкаській, 4 561 випадок - в Донецькій 3 894 випадки - в Миколаївській, 3 270 випадків - в Полтавській, 1 544 випадки - в Херсонській, 1 333 випадки - в Луганській і 1 194 випадки - в Кропивницькій області.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430.

Також МОЗ має намір ініціювати введення додаткових обмежень в країні в разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими COVID-19.

Тим часом карантин в Україні триває 209 днів: які обмеження діють.

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