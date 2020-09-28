Тест на коронавірус можна зробити безкоштовно. Кому і в яких випадках

При плановій госпіталізації пацієнта тест на коронавірус мають робити коштом держави. Однак, для того, щоб зробити безкоштовний тест на коронавірус, необов'язково проходити госпіталізацію. Про те, як зробити безкоштовний тест на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Києві, розповідають Українські Новини. Державні лікарні проводять тести на ковід безкоштовно кожного пацієнта, який звернувся в лікарню з симптомами коронавірсу. Для того, щоб безкоштовно пройти тест за наявності симптомів коронавірусу, необхідно лише направлення від сімейного лікаря. Контакту з хворим на коронавірус недостатньо для проведення безкоштовного тесту, якщо у вас немає симптомів захворювання. В цьому випадку ви можете зробити тест в приватній клініці, проте безкоштовний тест в державній лікарні вам не проведуть, а лише відправлять на 14-денний карантин. Як повідомляли Українські Новини, В МОЗ раніше заявили, що мають намір збільшити кількість тестів на коронавірус до 50 тис. на добу. Також заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що 80% тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції проводяться в державних і комунальних лабораторіях.