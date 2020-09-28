Тест на коронавірус можна зробити безкоштовно. Кому і в яких випадках

При плановій госпіталізації пацієнта т ест на коронавірус мають робити коштом держави . Однак, для того, щоб зробити безкоштовний тест на коронавірус, необов'язково проходити госпіталізацію. Про те, як зробити безкоштовний тест на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Києві, розповідають Українські Новини.

Державні лікарні проводять тести на ковід безкоштовно кожного пацієнта, який звернувся в лікарню з симптомами коронавірсу.

Для того, щоб безкоштовно пройти тест за наявності симптомів коронавірусу, необхідно лише направлення від сімейного лікаря.

Контакту з хворим на коронавірус недостатньо для проведення безкоштовного тесту, якщо у вас немає симптомів захворювання. В цьому випадку ви можете зробити тест в приватній клініці, проте безкоштовний тест в державній лікарні вам не проведуть, а лише відправлять на 14-денний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, В МОЗ раніше заявили, що мають намір збільшити кількість тестів на коронавірус до 50 тис. на добу.

Також заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що 80% тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції проводяться в державних і комунальних лабораторіях.

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