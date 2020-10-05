Хворий з підозрою на COVID-19 не має сам йти в приватну лабораторію, - МОЗ

В той час, за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430 порівняно з попередньою добою, 3 жовтня, с імейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірус , мобільний бригаду, а не "відправляти в подорож по лабораторіях". Про це на брифінгу нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише " УП ".

Якщо це не так, варто офіційно скаржитися до Міністерства охорони здоров'я.

Алгоритм дій, якщо простежуються симптоми COVID-19 :

Звернутися до сімейного лікаря, з яким укладено договір. Визначення клінічної картини, чи співпадає з підозрою на COVID-19. Сімейний лікар направляє до вас мобільну бригаду, яка робить тест. За результатами тестування сімейний лікар визначає систему лікування. Якщо легкі симптоми - залишаєтеся вдома, якщо ні - тоді сімейний лікар приймає рішення про госпіталізацію. У разі підвищення температури і складному диханні - телефонуйте 103 і швидка відправляє вас у лікарню, яка приймає хворих з коронавірусом.

"Сімейний лікар не має відправляти вас в подорож по лабораторіях, але послати до вас мобільну бригаду. У нас в країні спеціально створені мобільні бригади, які в повному обсязі фінансуються Національною службою здоров'я і з ними укладені відповідні договори", - наголосив міністр.

За словами міністра, якщо вам пропонують інший алгоритм - відправляють здавати тести в приватну лабораторію, телефонуйте в такому випадку на:

Гарячу лінію департаменту охорони здоров'я або органи місцевого самоврядування.

Гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я.

"Щоб ми передавали інформацію в підрозділи або в Національну службу здоров'я для реагування, тому що у нас є чітко окреслений алгоритм", - підкреслив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, чи повернеться Україна до тотального карантину.



Крім того, тест на коронавірус можна зробити безкоштовно.

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