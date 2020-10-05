Хворий з підозрою на COVID-19 не має сам йти в приватну лабораторію, - МОЗ

В той час, за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430 порівняно з попередньою добою, 3 жовтня, сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірус, мобільний бригаду, а не "відправляти в подорож по лабораторіях". Про це на брифінгу нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "УП". Якщо це не так, варто офіційно скаржитися до Міністерства охорони здоров'я. Алгоритм дій, якщо простежуються симптоми COVID-19 : Звернутися до сімейного лікаря, з яким укладено договір. Визначення клінічної картини, чи співпадає з підозрою на COVID-19. Сімейний лікар направляє до вас мобільну бригаду, яка робить тест. За результатами тестування сімейний лікар визначає систему лікування. Якщо легкі симптоми - залишаєтеся вдома, якщо ні - тоді сімейний лікар приймає рішення про госпіталізацію. У разі підвищення температури і складному диханні - телефонуйте 103 і швидка відправляє вас у лікарню, яка приймає хворих з коронавірусом. "Сімейний лікар не має відправляти вас в подорож по лабораторіях, але послати до вас мобільну бригаду. У нас в країні спеціально створені мобільні бригади, які в повному обсязі фінансуються Національною службою здоров'я і з ними укладені відповідні договори", - наголосив міністр. За словами міністра, якщо вам пропонують інший алгоритм - відправляють здавати тести в приватну лабораторію, телефонуйте в такому випадку на: Гарячу лінію департаменту охорони здоров'я або органи місцевого самоврядування. Гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. "Щоб ми передавали інформацію в підрозділи або в Національну службу здоров'я для реагування, тому що у нас є чітко окреслений алгоритм", - підкреслив Степанов. Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, чи повернеться Україна до тотального карантину. Крім того, тест на коронавірус можна зробити безкоштовно.