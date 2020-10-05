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05 жовтня 2020, понеділок, 21:40 5
Суспільство 2020-10-05T22:15:01+03:00
Українські Новини
Мінцифри намір заборонити чиновникам вимагати паперові довідки

Мінцифри намір заборонити чиновникам вимагати паперові довідки

Кира Молчанова
Михайло Федоров, Міністерство цифрової транформації, Дія, Мінцифри
Документи. Фото: pixabay
Документи. Фото: pixabay

Міністерство цифрової трансформації має намір ініціювати заборону з 1 вересня 2021 року органам влади вимагати паперові документи.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ході Diia Summit в понеділок, передають Українські Новини.

"З 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи в українців", — сказав він.

Федоров підкреслив, що міністерство ініціюватиме подачу відповідних законопроєктів до Верховної Ради.

Також він зазначив, що міністерство зможе надати відповідну інфраструктуру всім державним органам.

Як повідомляли Українські Новини, Мінціфри запустило послуги з відображення техпаспорта для користувачів авто і штрафів за порушення ПДР в додатку "Дія".

15 квітня  уряд узаконив запуск цифрового паспорта в смартфоні.

Крім того, додаток "Дія" можна використовувати замість паперових документів при посадці в поїзд.

Міністерство цифрової трансформації проведе в листопаді Bug bounty - конкурс для "білих" хакерів на предмет знаходження вразливостей в додатку "Дія".

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