Уряд узаконив запуск цифрового паспорта в смартфоні

Кабінет Міністрів схвалив запуск електронних паспортів для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" в тестовому режимі

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про реалізацію експериментального проекту по застосуванню паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді і паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді", - сказано в ньому.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна одна з перших у світі реалізувала цифровий паспорт в смартфоні.

Е-паспорта в додатку"Дія" є цифровими аналогами паперових документів, згідно постанови.

Крім того, за електронним паспортом в межах країни можна подорожувати літаком або поїздом, отримувати поштові послуги і проводити банківські операції.

Також за паспортом у мобільному додатку можна підтвердити свій вік при покупці в магазині сигарет чи алкоголю, отримати медичні, готельні послуги або пред'явити правоохоронним органам.

По цифровому паспорту можна скористатися бібліотекою, отримати послуги зв'язку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги в Центрі надання адміністративних послуг, на порталі "Дія" або скористатися паспортом для отримання коштів при поверненні товару.

Всі цифрові документи в мобільному додатку "Дія" дійсні лише на території України, закордонний паспорт надає такі ж права і можливості, як і національний.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Міністерство цифровий трансформації запустило електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" в тестовому режимі.

Також пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".