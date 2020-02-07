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07 лютого 2020, пʼятниця, 09:41 9
Економіка 2020-02-07T11:15:02+02:00
Українські Новини
Пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія"

Пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія"

Александр Дмитриенко
Укрзалізниця, Е-квиток, Пасажирський поїзд, Дія

Пасажири акціонерного товариства "Укрзалізниця" при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія".

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Уже з сьогоднішнього дня користувачі програми "Дія" можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку при посадці в поїзд. Крім того, посвідчення в додатку буде доступне офлайн, але важливим фактором при звірці даних буде дата останнього оновлення документа. У разі, якщо у е-посвідчення не буде фото чи виникатимуть технічні проблеми, воно не буде вважатися дійсним. Пасажиру необхідно буде пред'явити звичайний документ, що засвідчує особу. Крім того, не можна використовувати скріншот посвідчення з програми "Дія" ", - сказано в ньому.

Зараз у додатку "Дія" є водійське посвідчення.

Як повідомляли Українськi Новини, у Мінцифрі показали першу статистику програми "Дія".

Також в Україні запустили електронні техпаспорта і права

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