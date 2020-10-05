Більше ніяких папірців: Зеленський похвалився переходом до "цифрової" держави

5 млн українців є користувачами мобільного додатка "Дія", в той час, як пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти е-паспорт у додатку "Дія". Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час презентації нових сервісів "Дії", передають Українські Новини. "Рік тому "держава в смартфоні" була тільки нашою мрією. Сьогодні, коли мобільним додатком "Дія" користується 5 млн громадян України - це вже точно початок нової реальності", - сказав він. Зеленський зазначив, що за рік Україна стала четвертою країною Європи, у якій є цифрові водійські права і першою, в якій є цифровий паспорт. "Повірте, це тільки десята частина від наших великих планів і тільки початок на шляху до цифрової держави, де 100% послуг будуть онлайн", - запевнив президент. Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня уряд узаконив запуск цифрового паспорта в смартфоні. Раніше в Держприкордонслужбі спростували інформацію про те, що можна перетинати кордон з електронним паспортом. Раніше поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств.