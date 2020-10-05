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05 жовтня 2020, понеділок, 14:30 8
Президент 2020-10-05T15:30:01+03:00
Українські Новини
Більше ніяких папірців: Зеленський похвалився переходом до "цифрової" держави

Більше ніяких папірців: Зеленський похвалився переходом до "цифрової" держави

Ольга Фандорина
Е-квиток, Цифрова держава, Додаток
Мобільний додаток. Фото: thairath.co.th
Мобільний додаток. Фото: thairath.co.th

5 млн українців є користувачами мобільного додатка "Дія", в той час, як пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти е-паспорт у додатку "Дія".

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час презентації нових сервісів "Дії", передають Українські Новини.

"Рік тому "держава в смартфоні" була тільки нашою мрією. Сьогодні, коли мобільним додатком "Дія" користується 5 млн громадян України - це вже точно початок нової реальності", - сказав він.

Зеленський зазначив, що за рік Україна стала четвертою країною Європи, у якій є цифрові водійські права і першою, в якій є цифровий паспорт.

"Повірте, це тільки десята частина від наших великих планів і тільки початок на шляху до цифрової держави, де 100% послуг будуть онлайн", - запевнив президент.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня уряд узаконив запуск цифрового паспорта в смартфоні.

Раніше в Держприкордонслужбі спростували інформацію про те, що можна перетинати кордон з електронним паспортом.

Раніше поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств.

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