Хакери шукатимуть вразливі місця додатку "Дія", — Мінціфри

Міністерство цифрової трансформації проведе в листопаді Bug bounty — конкурс для "білих" хакерів для знаходження вразливостей у додатку "Дія" .

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Diia Summit в понеділок, передають Українські Новини.

"Уже в листопаді місяці ми запускаємо довгоочікуваний захід — Bug bounty, так званий захід, коли "білі" хакери збираються в одному місці й можуть "зламувати" наш продукт, і з тих, хто "зламає" в цей день в цьому місці "Дію", він отримає мільйон, як приз за класну роботу. Ми впевнені у своєму продукті", — сказав він.

Федоров зазначив, що міністерство має намір проводити такі конкурси на постійній основі, оскільки, на його думку, "Дія" — безпечний додаток.

Як повідомляли Українські Новини, Мінціфри намір ініціювати заборону органам влади вимагати паперові документи з вересня 2021 року.

15 квітня уряд узаконив запуск цифрового паспорта в смартфоні.

Крім того, додаток "Дія" можна використовувати замість паперових документів при посадці в поїзд.

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