Поліція почала розслідувати, чому "Суспільне ТБ" не пустило сироту Максима Ткачука на "Дитяче Євробачення"

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Дар'я Володіна повідомила, що Шевченківське управління Нацполіціі в м. Києві початок досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), а саме відмови в реєстрації на нацвідбір до участі в міжнародному дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" 12-річній дитині-сироті Максиму Ткачуку.

Про це Володіна заявила в своєму Telegram-каналі.

"Вітаю Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" з порушенням кримінальної справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) за тематикою національного відбору "Дитячого Євробачення-2020". Може вже пора задуматися над тим, які речі взяти з собою на вихід?" - написала народний депутат.

19 серпня генеральний продюсер "Суспільного UA" Ярослав Лодигін назвав 12-річного сироту, якого не пустив на конкурс, "зброєю в руках ворога".

Також 20 серпня міністр культури України Олександр Ткаченко прокоментував рішення НСТУ про заборону 12-річному Ткачуку брати участь в "Дитячому Євробаченні".

Нагадаємо, як випливає з офіційної відповіді НСТУ, Максиму Ткачуку відмовили на підставі підпункту "г" пункту 3.4 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020".

На початку березня цього року дитина з піснею "Смуглянка" перемогла у престижному конкурсі Stars of the Albion в Лондоні, завоювавши нагороди відразу в трьох номінаціях. Хлопчик виконав ще 2 композиції. Українські пісні в цьому конкурсі Максим не виконував, так як конкурс був присвячений 75-річчю Перемоги у Другій світовій війні.

Виконання російських пісень маленьким українцем обурило представників партії "Свобода". Виступ юного виконавця відгукнувся цькуванням дитини та його родичів в соціальних мережах і ряді засобів массвой інформації.

Як повідомляли Українські Новини, НСТУ відмовила в реєстрації на нацвідбір до участі в "Євробаченні-2020" 12-річному школяру з Волині Максиму Ткачуку.

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