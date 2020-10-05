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05 жовтня 2020, понеділок, 20:06 12 Документ
ЗМІ 2020-10-05T21:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати, чому "Суспільне ТБ" не пустило сироту Максима Ткачука на "Дитяче Євробачення"

Поліція почала розслідувати, чому "Суспільне ТБ" не пустило сироту Максима Ткачука на "Дитяче Євробачення"

Тетяна Зотова
НСТУ, Слуга народу, Нацполіція Києва, Максим Ткачук, Дитяче Євробачення, Дар'я Володіна
Максим Ткачук. Фото з відкритих джерел
Максим Ткачук. Фото з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Дар'я Володіна повідомила, що Шевченківське управління Нацполіціі в м. Києві початок досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), а саме відмови в реєстрації на нацвідбір до участі в міжнародному дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" 12-річній дитині-сироті Максиму Ткачуку.

Про це Володіна заявила в своєму Telegram-каналі.

"Вітаю Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" з порушенням кримінальної справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) за тематикою національного відбору "Дитячого Євробачення-2020". Може вже пора задуматися над тим, які речі взяти з собою на вихід?" - написала народний депутат.

19 серпня генеральний продюсер "Суспільного UA" Ярослав Лодигін назвав 12-річного сироту, якого не пустив на конкурс, "зброєю в руках ворога".

Також 20 серпня міністр культури України Олександр Ткаченко прокоментував рішення НСТУ про заборону 12-річному Ткачуку брати участь в "Дитячому Євробаченні".

Нагадаємо, як випливає з офіційної відповіді НСТУ, Максиму Ткачуку відмовили на підставі підпункту "г" пункту 3.4 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020".

На початку березня цього року дитина з піснею "Смуглянка" перемогла у престижному конкурсі Stars of the Albion в Лондоні, завоювавши нагороди відразу в трьох номінаціях. Хлопчик виконав ще 2 композиції. Українські пісні в цьому конкурсі Максим не виконував, так як конкурс був присвячений 75-річчю Перемоги у Другій світовій війні.

Виконання російських пісень маленьким українцем обурило представників партії "Свобода". Виступ юного виконавця відгукнувся цькуванням дитини та його родичів в соціальних мережах і ряді засобів массвой інформації.

Як повідомляли Українські Новини, НСТУ відмовила в реєстрації на нацвідбір до участі в "Євробаченні-2020" 12-річному школяру з Волині Максиму Ткачуку.

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