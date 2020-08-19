Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага"

Генеральный продюсер "Суспильне UA" Ярослав Лодыгин заявил, что в НОТУ не могут отменить свое решение относительно Максима Ткачука, которому отказали в участии в детском "Евровидении", однако 12-летнему школьнику предлагают сделать запись своего дебютного альбома.

Об этом говорится в сообщении генпродюсера в Facebook.



"К сожалению, никого из нас не учили противодействовать гибридной (информационной в том числе) войне, которую развязали против нашей страны. Поэтому и ошибки возможны. Стать инструментом в политических разборках и даже оружием в руках врага - не так уж и трудно. Но призываю нас всех не ссориться, а искать выход", - написал он.



Максиму предложили сделать запись своего дебютного альбома.



"Мы не можем отменить решение, потому что нарушение порядка произошло, но Общественный вещатель признает талант Максима, поэтому предлагает возможность сделать запись своего дебютного альбома в сотрудничестве с нашими творческими коллективами (Симфонический оркестр и Хор Украинского радио) на базе уникального Дома звукозаписи, где делали свои записи все крупнейшие украинские звезды разных времен - от Софии Ротару до Океана Эльзы", - резюмировал Лодыгин.



Как сообщали Українські Новини, на сайте президента появилась петиция о ликвидации НОТУ.



Ранее СМИ писали, что в НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого 12-летнего Максима не пустили на "Евровидение".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости