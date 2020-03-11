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11 марта 2020, среда, 06:45 140
Общество 2020-03-11T06:45:02+02:00
Українські Новини
Свободовец переврал разговор с семьей 12-летнего Макса Ткачука, которого он стал травить за исполнение "Смугля

Свободовец переврал разговор с семьей 12-летнего Макса Ткачука, которого он стал травить за исполнение "Смуглянки", - СМИ

Татьяна Зотова
Лондон, Конкурс, Свобода, Песня, Ткачук Максим, Смуглянка
Пирожик и семья Ткачука. Фото: Facebook
Пирожик и семья Ткачука. Фото: Facebook

Депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик, который начал травлю 12-летнего Максима Ткачука за исполнение известной советской военной песни "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне, побывал у него дома и "извинился", информирует портал strana.ua.

Правда, бабушка талантливого ребенка оказалась шокирована выводами депутата, которые он описал в Facebook после визита.

"Чтобы поставить точку в многочисленных спекуляциях и прекратить поток лживых обвинений, посетил дом юного певца Максима Ткачука в своей родной Турийщине... Общались довольно долго. Совместно обсудили резонансную ситуацию, которая произошла в результате песенного конкурса в Лондоне, где перед Максимом с бабушкой поставили жесткое условие: петь на русском", - написал Пирожик.

По его словам, Максим и его родственники не подумали о "скрытом подтексте такого условия", но теперь они понимают, "как грубо их подставили".

"Свое возмущение по этому поводу бабушка Максима впоследствии выразила по телефону члену жюри Сандре Лисовской, которая мягко говоря, использовала их в своих пропагандистских целях. Убедились, как коварно действуют пропагандисты "русского мира", пытаясь рассорить нас, украинцев", - написал свободовец.

А вот у бабушки Максима от визита Пирожика, а особенно от того, что он потом написал в соцсетях, осталось совсем другое впечатление. Пост она опубликовала в Facebook внука.

"Я снова-таки шокирована, что вы там пишете, какой "русский мир", эту песню поет весь мир. К чему тут Сандра Лисовская, мы наоборот благодарны ей за этот конкурс, она для детей делает очень много, таких простых детей она выводит, чтобы их увидели и услышали, она делает больше, чем вы со всей своей партией вместе взятые. Этот человек является заслуженным в мире. И я не позволю ее оскорблять. Хватит того, что вы оскорбили нас и нашу семью", - написала бабушка Максима.

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