НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на Нацотбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему школьнику из Волыни Максиму Ткачуку, разговор с семьей которого ранее переврал депутат. Об этом говорится в письме НОТУ к бабушке мальчика Ларисе Владимировне, пишут "Вести".

Как следует из ответа НОТУ, Максиму отказали на основании подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020.

Максиму Ткачуку отказали в песенном конкурсе



Согласно этому пункту участник детского Евровидения отвечает требованиям Положения, если он не совершал концертную деятельность или не выступал на каких-либо мероприятиях "организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и / или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса".





Детское "Евровидение"

В начале марта этого года Максим Ткачук с песней "Смуглянка" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.

12-летний мальчик исполнил еще две композиции. Но украинских песен в этом конкурсе Максим не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Исполнение русских песен маленьким украинцем очень возмутило представителей партии "Свобода". Выступление юного исполнителя отозвалось травлей его в соцсетях и ряде СМИ.







Напомним, ранее ведущая заявила, что попытка НОТУ закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине

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