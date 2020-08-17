подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 19:02 1793 Документ
Общество 2020-08-17T19:08:42+03:00
Українські Новини
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"

НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"

Валерия Драгомирова
Детское Евровидение, НОТУ, Максим Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на Нацотбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему школьнику из Волыни Максиму Ткачуку, разговор с семьей которого ранее переврал депутат. Об этом говорится в письме НОТУ к бабушке мальчика Ларисе Владимировне, пишут "Вести". 

Как следует из ответа НОТУ, Максиму отказали на основании подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020.

Максиму Ткачуку отказали в песенном конкурсеМаксиму Ткачуку отказали в песенном конкурсе


Согласно этому пункту участник детского Евровидения отвечает требованиям Положения, если он не совершал концертную деятельность или не выступал на каких-либо мероприятиях "организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и / или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса".

Детское Детское "Евровидение"

В начале марта этого года Максим Ткачук с песней "Смуглянка" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.

12-летний мальчик исполнил еще две композиции. Но украинских песен в этом конкурсе Максим не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Исполнение русских песен маленьким украинцем очень возмутило представителей партии "Свобода". Выступление юного исполнителя отозвалось травлей его в соцсетях и ряде СМИ.



Напомним, ранее ведущая заявила, что попытка НОТУ закрыть "Доброго ранку, Країно!"  – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине

Больше новостей о: Детское Евровидение НОТУ Максим Ткачук

В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"
Украина впервые отзывает посла из Беларуси
Новости
СБУ задержала подозреваемого. Фото: СБУ
Во Львове задержали подозреваемого в заказе поджога машины журналистки "Радио Свобода" 20:20
В центре Киева отключилось электричество 20:00
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 19:24
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
больше новостей
Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok