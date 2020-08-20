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20 августа 2020, четверг, 18:22 889
Кабмин 2020-08-20T18:29:55+03:00
Українські Новини
Ткаченко отреагировал на скандал с недопуском 12-летнего сироты на Евровидение

Ткаченко отреагировал на скандал с недопуском 12-летнего сироты на Евровидение

Надежда Комендантова
Евровидение, Минкульт, Александр Ткаченко, НОТУ, Максим Ткачук
Александр Ткаченко. Фото: 112
Александр Ткаченко. Фото: 112

Министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о запрете 12-летнему Максиму Ткачуку участвовать в детском "Евровидении".

Об єтом пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

Министр уточнил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины - это независимая институция, у которой есть статут и правила, по которым они отбирают участников.

"Если бы меня спросили, как бы я это решал, то я бы решал другим способом, но я не руководитель НОТУ", - подытожил Ткаченко.

Напомним, ранее НОТУ отказала в регистрации на Национальный отбор к участию в детском "Евровидении-2020" 12-летнему школьнику с Волыни Максиму Ткачуку.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа генеральный продюсер "Суспильного UA" Ярослав Лодыгин заявил, что в НОТУ не могут отменить свое решение относительно Максима Ткачука, которому отказали в участии в детском "Евровидении", однако 12-летнему школьнику предлагают сделать запись своего дебютного альбома. 

Бабушка 12-летнего Максима Ткачука, которому НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении", Лариса Владимировна рассказала о том, что подать заявку на конкурс и снять клипы мальчику помогла Одесская епархия Украинской православной церкви (УПЦ).

При этом глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что такое решение было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации.

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