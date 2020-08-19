"Сняли с конкурса, ну и сняли". Бабушка мальчика-сироты, которого не пустили на "Евровидение", сожалеет о начавшейся шумихе

"Сняли с конкурса, ну и сняли". Бабушка мальчика-сироты, которого не пустили на "Евровидение", сожалеет о нача

Бабушка Максима Лариса Владимировна рассказала, что и ее внук, и она расстроились, когда получили отказ НОТУ.

Женщина говорит, что на песенные конкурсы она возит внука за свои деньги, и никаких меценатов у них нет. Но перед поездкой в Лондон с деньгами помогали разные люди.

На вопрос журналистов, нужна ли им какая-то помощь, отвечает, что нет – лучше бы журналисты вообще не говорили об этой истории.

"Сняли с конкурса, ну и сняли", – говорит Лариса Владимировна.

Подавать заявки на другие конкурсы бабушка с внуком пока не собираются.

"Зачем? Попадем в конкурс, например, в Польше, и опять начнется то же самое. Не хочу", – объяснила Лариса Владимировна.

Как сообщали Українські новини, ОПЗЖ назвала расправой и разжиганием ненависти решение "Суспільного ТВ" не пустить 12-летнего сироту на песенный конкурс.

Также глава НОТУ Зураб Аласания прокомментировал ситуацию с отказом певцу-сироте Максиму Ткачуку в участии в нацотборе на детское Евровидение.

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