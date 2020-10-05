Зеленських приймуть у себе принц Вільям і Кейт Міддлтон

Після саміту "Україна - ЄС" 6 жовтня в Брюсселі Президент Володимир Зеленський відвідає 7-8 жовтня Лондон з офіційним візитом, під час якого проведе зустрічі з владою і підпише договір про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією після Brexit .

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"7-8 жовтня президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Велику Британію. В рамках візиту передбачена аудієнція Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їх Королівськими Високостями Герцогом і Герцогинею Кембриджськими (принцом Вільямом і Кейт Міддлтон)", - сказано в ньому.

Глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Відбудеться підписання україно-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Планується підписання низки інших двосторонніх документів про співробітництво у сфері оборони і фінансової підтримки двосторонніх проєктів", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський проведе зустрічі зі спікером палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Хойлом і лордом-мером Лондонського Сіті Вільямом Расселом.

Крім того, під час візиту президент відвідає Лондонську фондову біржу і зустрінеться з британськими інвесторами.

Як повідомляли Українські Новини, недавно в Міноборони Великої Британії назвали Україну "заднім двором Росії", але потім забрали свої слова назад.

У липні Зеленський призначив послом у Великій Британії Вадима Пристайка — колишнього міністра закордонних справ.

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