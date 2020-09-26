Саміт "Україна-ЄС" перенесли на тиждень вперед

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Володимир Зеленський домовилися про перенесення саміту "Україна - ЄС", який відбудеться у Брюсселі (Бельгія), з 1 на 6 жовтня.

Про це Мішель і Зеленський написали в своїх мікроблогах Twitter за результатами телефонної розмови, передають Українські Новини.

"У розмові з президентом Володимиром Зеленським ми домовилися зустрітися разом з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, у Брюсселі, 6 жовтня, для 22-го саміту "ЄС - Україна". Очікую нашої дискусії з цього важливого партнерства незабаром після спеціального засідання Європейської Ради 1-2 жовтня", - написав Мішель.

Зеленський у Twitter підтвердив цю інформацію.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня стало відомо, що верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель під час свого першого візиту до України 22 вересня обговорить з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою підготовку до саміту "Україна - ЄС", який повинен був відбутися 1 жовтня.

В Євросоюзі Зеленському заявили, що вони — не благодійна організація і не банкомат.

В кінці квітня Європейська комісія схвалила пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

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