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01 лютого 2020, субота, 09:17 2
Європа 2020-02-01T09:49:30+02:00
Українські Новини
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу

Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу

Надежда Комендантова
Евросоюз, Великобритания, Brexit, Вихід Великобританії з Євросоюзу
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Після того, як Рада Євросоюзу остаточно затвердила угоду з Brexit, Великобританія з сьогоднішнього дня більше не є членом Європейського союзу. Угода по Brexit набуло чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом.

Про це повідомляється на сайт Ради ЄС, пише 112.ua.

"Угода про Brexit забезпечує впорядкований вихід Великобританії з Союзу. Вона охоплює права громадян, фінансовий розрахунок, перехідний період, протоколи з Ірландії/Північної Ірландії, Кіпру і Гібралтару, управління та інші питання поділу", – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, з п'ятниці починається так званий перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року. До останнього дня цього року Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але вже не буде його членом. Цей період може бути продовжений на 1 або 2 роки за обопільною згодою сторін 1 липня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, британська делегація пішла з Європарламенту під волинку.

Також уряд Великобританії заявило, що з кінця лютого всі бажаючі отримати робочу візу, зможуть без проблем виконати дану процедуру в прискореному темпі.

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