У Міноборони Великобританії назвали Україну "заднім двором Росії"

У Міністерстві оборони Великобританії новина про висадку парашутистів в Миколаївській області в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020" супроводжувалася фоторепортажем, що має назву "Ми висадилися на задньому дворі Росії".

Відповідний запис відомство опублікувало на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Це просто вам для розуміння того, як нас сприймають наші "західні партнери": як російський задній двір. Ну і ось вони радісно рапортують: цей самий задній двір (Україна) вони відтіснили. Молодці які", - прокоментував у своєму Telegram-каналі одеський журналіст Юрій Ткачов.

Примітно, що при переході за посиланням на сайт, виявилося, що запис змінили. Якщо в публікації в "Твіттері", як говорилося вище, ілюстрація підписана: "На зображенні: Ми висадилися на задньому дворі Росії" (we dropped into russia's backyard). Тепер на сайті тепер значиться: "На зображенні: Найбільша висадка за останнє десятиліття" (The biggest para drop in decades).

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 23 вересня, вдень американські конвертоплани CV-22B Osprey пролетіли над Дніпром в Києві.

