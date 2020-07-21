Пристайка призначили послом України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великобританії. Про це сказано в указі Президента №287 від 20 липня, передають Українські Новини. "Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії", — сказано в ньому. Пристайку 50 років. Рада в березні 2020 року призначила його віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля, до цього він з серпня 2019 року був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. 22 травня 2019 року він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента. До цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Крім того, у 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія). Як повідомляли "Українські Новини", у червні Верховна Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Також у травні із зарплати Пристайка відняли майже 9 тис. гривень через перевищення її максимального розміру.