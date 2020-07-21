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21 липня 2020, вівторок, 08:34 11
Зовнішня політика 2020-07-21T08:51:10+03:00
Українські Новини
Пристайка призначили послом України у Великій Британії

Пристайка призначили послом України у Великій Британії

Елена Новикова
Посол, Вадим Пристайко , Велика Британія, Призначення на посаду, кадрові зміни
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великобританії.

Про це сказано в указі Президента №287 від 20 липня, передають Українські Новини.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії", — сказано в ньому.

Пристайку 50 років.

Рада в березні 2020 року призначила його віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля, до цього він з серпня 2019 року був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.

22 травня 2019 року він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Крім того, у 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляли "Українські Новини", у червні Верховна Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також у травні із зарплати Пристайка відняли майже 9 тис. гривень через перевищення її максимального розміру.

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