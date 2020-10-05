В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус

За минулу добу, 4 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430 порівняно з попередньою добою, 3 жовтня. знизилося на 8,8%, нових летальних випадків - на 25%. Так, кількість хворих на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 5 жовтня в Україні зареєстровано 230 233 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 430 летальних, 101 252 особи одужали.

За добу зафіксовано 3 771 новий випадок захворювання, одужали 1 145 осіб, померло 33 людини.

Таким чином, 4 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, що одужали - 3 771 проти 1 145.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 5 жовтня становила 124 554 особи, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (24 736), Львівській (21 294) та Харківській областях (20 964).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 822 випадки;

Волинська область — 8734 випадки;

Дніпропетровська область — 7 137 випадків;

Донецька область — 4 413 випадків;

Житомирська область — 6 934 випадки;

Закарпатська область — 10 219 випадків;

Запорізька область — 4 630 випадків;

Івано-Франківська область — 14 345 випадків;

Кіровоградська область — 1 184 випадки;

м. Київ — 24 736 випадків;

Київська область — 9 918 випадків;

Львівська область — 21 294 випадки;

Луганська область — 1 294 випадки;

Миколаївська область — 3 819 випадків;

Одеська область — 14 729 випадків;

Полтавська область — 2 965 випадків;

Рівненська область — 13 248 випадків;

Сумська область — 5 453 випадки;

Тернопільська область — 14 421 випадок;

Харківська область — 20 964 випадки;

Херсонська область — 1 496 випадків;

Хмельницька область — 6 968 випадків;

Чернівецька область — 15 286 випадків;

Черкаська область — 4 550 випадків;

Чернігівська область — 4 677 випадків.

Кількість хворих на ковід в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість хворих на коронавірус станом на 5 жовтня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, 3 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 140 до 226 462 на кількість померлих від захворювання - на 44 людини до 4 397.

Також з 5 жовтня, в Україні діє оновлене карантинне зонування.

Тим часом, за прогнозами ВООЗ, захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу.

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