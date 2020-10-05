В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус

За минулу добу, 4 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилося на 8,8%, нових летальних випадків - на 25%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430 порівняно з попередньою добою, 3 жовтня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 5 жовтня в Україні зареєстровано 230 233 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 430 летальних, 101 252 особи одужали. За добу зафіксовано 3 771 новий випадок захворювання, одужали 1 145 осіб, померло 33 людини. Таким чином, 4 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, що одужали - 3 771 проти 1 145. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 5 жовтня становила 124 554 особи, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (24 736), Львівській (21 294) та Харківській областях (20 964). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 6 822 випадки; Волинська область — 8734 випадки; Дніпропетровська область — 7 137 випадків; Донецька область — 4 413 випадків; Житомирська область — 6 934 випадки; Закарпатська область — 10 219 випадків; Запорізька область — 4 630 випадків; Івано-Франківська область — 14 345 випадків; Кіровоградська область — 1 184 випадки; м. Київ — 24 736 випадків; Київська область — 9 918 випадків; Львівська область — 21 294 випадки; Луганська область — 1 294 випадки; Миколаївська область — 3 819 випадків; Одеська область — 14 729 випадків; Полтавська область — 2 965 випадків; Рівненська область — 13 248 випадків; Сумська область — 5 453 випадки; Тернопільська область — 14 421 випадок; Харківська область — 20 964 випадки; Херсонська область — 1 496 випадків; Хмельницька область — 6 968 випадків; Чернівецька область — 15 286 випадків; Черкаська область — 4 550 випадків; Чернігівська область — 4 677 випадків. Кількість хворих на ковід в Україні. Інфографіка: РНБО Кількість хворих на коронавірус станом на 5 жовтня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, 3 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 140 до 226 462 на кількість померлих від захворювання - на 44 людини до 4 397. Також з 5 жовтня, в Україні діє оновлене карантинне зонування. Тим часом, за прогнозами ВООЗ, захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу.