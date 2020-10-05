Количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть

4 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 771 до 230 233, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 4 430 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 8,8%, новых летальных случаев - на 25%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 5 октября в Украине зарегистрировано 230 233 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 человека выздоровели.

За сутки зафиксирован 3 771 новый случай заболевания, выздоровели 1 145 человек, умерли 33 человека.

Таким образом, 4 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 771 против 1 145.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 5 октября составило 124 554 человека, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (24 736), Львовской (21 294) и Харьковской областях (20 964).

В Черновицкой области зафиксированы 15 286 случаев COVID-19, в Одесской - 14 729 случаев, в Тернопольской – 14 421, в Ивано-Франковской - 14 345, в Ривненской – 13 248, в Закарпатской – 10 219, в Киевской - 9 918, в Волынской - 8 734, в Днепропетровской - 7 134, в Хмельницкой - 6 968, в Житомирской - 6 934, в Винницкой - 6 822 случая.

5 453 случая выявлены в Сумской области, 4 677 случаев - в Черниговской, 4 630 случаев - в Запорожской, 4 550 случаев - в Черкасской, 4 413 случаев - в Донецкой, 3 819 случаев - в Николаевской, 2 965 случаев - в Полтавской, 1 496 случаев - в Херсонской, 1 294 случая - в Луганской и 1 184 случая - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 140 до 226 462, количество умерших от заболевания - на 44 человека до 4 397.

Также с 5 октября, в Украине действует обновленное карантинное зонирование.

Тем временем, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки.

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