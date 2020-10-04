В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися

3 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 140 до 226 462, кількість померлих від захворювання - на 44 людини до 4 397 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання знизилася на 11, 2%, нових летальних випадків - на 52,2%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 4 жовтня в Україні зареєстровано 226 462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 397 летальних, 107 107 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 140 нових випадків захворювання, одужали 1 370 осіб, померло 44 людини.

Таким чином, 3 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 4 140 проти 1 370.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 4 жовтня склала 121 958 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (24 450), Львівській (21 194) та Харківській областях (20 518).

У Чернівецькій області зафіксовано 15 123 випадки COVID-19, в Одеській - 14 539 випадків, в Тернопільській - 14 295, в Івано-Франківській - 14 232, у Рівненській - 130 107, в Закарпатській - 10 168, у Київській - 9 752, у Волинській - 8 591, в Дніпропетровській - 6 931, у Хмельницькій - 6 801, у Вінницькій - 6 716, Житомирській - 6 749 випадків.

5 171 випадків виявлено в Сумській області, 4 595 випадків - в Чернігівській, 4 480 випадків - в Черкаській, 4 507 випадків - в Запорізькій, 4 187 випадків - в Донецькій 3 650 випадків - в Миколаївській 2 812 випадків - в Полтавській, 1 427 випадків - в Херсонській, 1 179 випадків - в Кіровоградській і 1 288 випадків - в Луганській області.

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