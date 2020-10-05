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05 жовтня 2020, понеділок, 08:22 12
Суспільство 2020-10-05T10:30:03+03:00
Українські Новини
Степанов розповів, чи повернеться Україна до тотального карантину

Степанов розповів, чи повернеться Україна до тотального карантину

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Посилення карантину
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Тотального жорсткого карантину в країні через Covid-19 поки не буде у той час, як в Україні оновили зони карантину.

Про це Степанов сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Він прокоментував повернення деяких держав, зокрема, Ізраїлю, до жорстких карантинних обмежень.

"Ізраїль, так, зробив локдаун на два тижні після того, як вони зафіксували, здається, 6250 хворих. Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину. Більш того, ми вже бачимо, що міста і райони, де ми вводили "червоний рівень" епідемічної безпеки і які дотримувалися відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це відразу бачимо за цифрами", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 83 тис. учнів в Україні перебувають на самоізоляції. Понад 2 тис. вчителів хворіють на коронавірус. 

Крім того, в Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів за порушення карантину закладами. 

Тим часом через карантин у дитсадки Києва ходить трохи більше ніж половина дітей

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