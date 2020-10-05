Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 5 жовтня

У понеділок, 5 жовтня, середній курс покупки рубля , 2 жовтня . знизився на 1 копійку і становить 3,29 гривень за 10 рублів порівняно з курсом в п'ятницю

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,79 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 5 жовтня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,29 3,79 Максимальний 3,62 5,00 мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 2 жовтня на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Крім того, експерти прогнозують, що офіційний курс в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн/$.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Тим часом Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.

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