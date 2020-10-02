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02 жовтня 2020, пʼятниця, 11:15 9
Економіка 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль в кінці робочого тижня обвалився

Рубль в кінці робочого тижня обвалився

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

Сьогодні, 2 жовтня, середній курс купівлі рубля знизився в порівнянні з курсом в четвер на 1 копійку і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля знизився на 4 копійки та становить 3,76 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 2 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,30 3,76
Максимальний 3,63 4,00
Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків  курс продажу готівкового долара підвищився на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Також у вересні в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD.

Крім того, Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD, що встановлюється ним на 2-4 жовтня.

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