Фінансисти прогнозують стабільний долар в жовтні

Фінансисти прогнозують курс гривні в жовтні 28,30-28,40 UAH/USD в той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD , що встановлюється ним на 5 жовтня .

Про це вони повідомили в коментарі Українським Новинам.

"Зараз попит на валюту і відповідно зростання курсу формують психологічні чинники. Нацбанк не проти плавної девальвації гривні, але без різких перекосів в той чи інший бік. Ми поступово виходимо на планові показники курсу, закладені в бюджеті", - пояснив причини девальвації директор казначейства Ідея банку Ярослав Кабін.

Крім цього, банкір додав, що невизначеність щодо співпраці з МВФ, великий дефіцит бюджету штовхають учасників ринку до активної купівлі валюти в очікуванні подальшої девальвації.

Нацбанк регулярно виходить на ринок з продажем валюти, але з кожним днем ​​курс продажу все вище і вище.

"Тому в найближчі пару тижнів ми очікуємо на курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD", - підкреслив Кабін.

Аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко в свою чергу повідомила, що було очікувано, що з настанням осені курс почне зростати.

"У цей час традиційно посилюється попит на валюту, і починається сезонне зростання курсу. Торговий баланс пішов у дефіцит в липні, в серпні він розширився. Поки дефіцит відносно невеликий, але все-таки, зовнішня торгівля стала чинником відпливу валюти. Дефіцит валюти на міжбанку почав відчуватися вже в кінці серпня і курс почав рости. Проте, протягом трьох тижнів з кінця серпня Нацбанк продовжував купувати валюту на міжбанку, придбавши за цей період 100 млн доларів", - сказала вона.

За даними Ахтирко, такі інтервенції і так на зростаючому ринку створили додатковий девальваційний тиск і ймовірно тільки посилили девальваційні очікування серед учасників ринку.

Також не можна не відзначити, що в останні тижні посилився потік негативних новин з приводу ймовірних проблем з отриманням чергового траншу МВФ.

"Як ми знаємо, учасники валютного ринку завжди чуйно реагують на новини з приводу можливих проблем з міжнародним фінансуванням. Ймовірно, це теж вплинуло на зростання курсу. На сьогодні явних факторів для повернення курсу на рівень середини року немає ... Очікуваний курс в жовтні 28,3-28,4 UAH/USD", - підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, з початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,50% з 23,74 UAH/USD до 28,37 UAH/USD.

У п'ятницю, 2 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських підвищився порівняно з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанку після зниження в четвер на 5 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD .

Експерти спрогнозували, як буде змінюватися курс нацвалюти до кінця 2020 року.

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