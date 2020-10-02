Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на 5 жовтня

Після того, як Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними підскочив, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6772 1 долар США 28,3408 1 швейцарський франк 30,7985 10 ієн 2,6940 10 російських рублів 3,6099 1 євро 33,2324

Як повідомляли Українські Новини, у вересні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD після зниження в серпні.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини