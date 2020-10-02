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02 жовтня 2020, пʼятниця, 16:31 11
Фінанси 2020-10-02T18:00:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на 5 жовтня

Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на 5 жовтня

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на понеділок
Курс гривні на понеділок

Після того, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними підскочив, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,6772
1 долар США 28,3408
1 швейцарський франк 30,7985
10 ієн 2,6940
10 російських рублів 3,6099
1 євро 33,2324

Як повідомляли Українські Новини, у вересні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD після зниження в серпні.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

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