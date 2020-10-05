Гривня просіла. Офіційний курс нацвалюти на сьогодні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD , що встановлюється ним на 5 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD, що встановлюється ним на 2-4 жовтня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6772 1 долар США 28,3408 1 швейцарський франк 30,7985 10 ієн 2,6940 10 російських рублів 3,6099 1 євро 33,2324

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, як буде змінюватися курс нацвалюти до кінця 2020 року.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю, 2 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.

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