підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 жовтня 2020, понеділок, 05:00 6
Фінанси 2020-10-05T06:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня просіла. Офіційний курс нацвалюти на сьогодні

Гривня просіла. Офіційний курс нацвалюти на сьогодні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Офіційний курс на понеділок
Офіційний курс на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD, що встановлюється ним на 5 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD, що встановлюється ним на 2-4 жовтня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,6772
1 долар США 28,3408
1 швейцарський франк 30,7985
10 ієн 2,6940
10 російських рублів 3,6099
1 євро 33,2324

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли,  як буде змінюватися курс нацвалюти до кінця 2020 року.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю, 2 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських підвищився  в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що  Нацбанк очікує зміцнення гривні  з початком продажів нового врожаю зернових.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Курс долара може знову перейти психологічну познач...
Гривня на вихідних подешевшала. Курс валют від НБУ...
На міжбанку гривня дешевшає другий день поспіль...
Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на...
ЦВК затвердила форми протоколів тервиборчкомів про підсумки голосування
"Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19
Новини
В Україні оновили зони карантину. Які міста потрапили в "червону" і "помаранчеву" 05:35
Гривня просіла. Офіційний курс нацвалюти на сьогодні 05:00
"Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19 23:58
ЦВК затвердила форми протоколів тервиборчкомів про підсумки голосування 22:59
Крах Ан-26 під Харковом. У ВСУ вважають версію теракту найменш вірогідною 22:30
більше новин
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
Президент оцінив успішну роботу "Укргідроенерго" з добудови Дністровської ГАЕС 12:13
Тренування. Фото: пресс-служба
У Києві провели відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку 11:57
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
більше новин
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак 11:41
В Україну завезли першу партію вакцин проти грипу 06:00
більше новин
Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, — Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok