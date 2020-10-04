"Моя місія виконана". Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова

Михайло Добкін, який у вересні подав документи на реєстрацію кандидатом в мери Харкова, знімає свою кандидатуру з виборів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Добкін прийняв рішення зняти свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера.

На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку. Завдання любити Харків і працювати для людей ніхто не відміняв. Адже це наше місто і нам тут жити!", – написав Добкін.

Як повідомляли Українські новини, 2 жовтня Геннадій Кернес отримав негативний тест на коронавірусну інфекцію.

Також раніше Кернес прокоментував рішення Добкіна балотуватися в мери Харкова, заявивши, що це не допомога, а спроба використовувати чужий політичний капітал.

Крім того, раніше Добкін збирався балотуватися в мери Києва.

Також на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів. Серед них був і Михайло Добкін.

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