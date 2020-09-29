"Я не сприймаю це як дружній жест". Кернес прокоментував висунення Добкіна в мери Харкова

Голова Харківської міської ради Геннадій Кернес вважає, що рішення Михайла Добкіна балотуватися в мери Харкова є не дружнім жестом, а спробою використовувати чужий політичний капітал. Про це Кернес заявив в коментарі "Країні".

Ця заява стала першим публічним коментарем Кернеса з моменту його хвороби.

"Я не сприймаю це як дружній жест, який нібито спрямований на передбачення політичних ризиків. Це не допомога, а спроба використовувати чужий політичний капітал, щоб підсилитися самому, а не посилити мене під час виборчої кампанії. І виглядає дуже неблагородно.

В останні роки ми навіть не вітаємо один одного з днем народження. І не засмучуємо один одного дружбою", - сказав Кернес.

Крім того, повідомляється, що сім'я і друзі Кернеса сприймають висунення Добкіна як політичну зраду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кернеса, який захворів на коронавірус, доставили в німецьку клініку, його стан був тяжким.

Зазначається, що чиновник витратив 4,12 млн гривень на лікування і 1,75 млн гривень на транспортування до Німеччини.

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