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30 вересня 2020, середа, 18:56 6
Вибори 2020-09-30T20:00:01+03:00
Українські Новини
На вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів: хто вони

На вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів: хто вони

Валерия Драгомирова
Харків, Місцеві вибори, вибори мера, Місцеві вибори-2020
Вибори. Голосування. Фото: Pixabay
Вибори. Голосування. Фото: Pixabay

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 15 кандидатів у мери Харкова, тоді як за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів.

Про це йдеться в постанові №14, передають Українські Новини.

"Більше нікого не реєстрували. 25 вересня ми прийняли 15 кандидатів у мери", - повідомили в тервиборчкомі.

Так, кандидатами в мери Харкова зареєстровані:

  • Геннадій Кернес від партії "Блок Кернеса - успішний Харків";
  • голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер від партії "Слуга народу";
  • депутат Харківської міської ради Ігор Черняк від "Блоку Юлії Світличної "Разом";
  • президент громадської організації "Українська Федерація Бразильського Джиу-джитсу" Георгій Лаговський від "Удару Віталія Кличка";
  • гендиректор колективного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена" Ігор Приходько від" Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина";
  • голова громадської організації "За свій вибір" Ірина Денисова від партії "За майбутнє";
  • депутат Верховної Ради Олександр Фельдман від "Опозиційної платформи - За життя";
  • співзасновник громадської організації "Благодійний фонд Сергія Жадана" Олег Абрамічев від "Європейської солідарності";
  • перший проректор приватного вишу "Харківська школа архітектури", голова ГО "Міські реформи" Олександра Наріжна від "Голосу";
  • Сергій Кушнарьов від партії "Перемога Пальчевського";
  • Микита Соловйов від "Демократичної сокири";
  • колишній депутат Верховної Ради від фракції «Опозиційний блоку" Михайло Добкін ;
  • екскерівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський ;
  • ексдиректор компанії "Харківміськгаз" Валерій Безлепкін ;
  • юрист Володимир Пилипенко

Як повідомляли Українські Новини, кандидати в мери не звертались в Нацполіцію з проханнями про охорону. 

Тим часом 13 людей балотуватимуться на мера Житомира

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