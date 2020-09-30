На вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів: хто вони

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 15 кандидатів у мери Харкова, тоді як за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів. Про це йдеться в постанові №14, передають Українські Новини. "Більше нікого не реєстрували. 25 вересня ми прийняли 15 кандидатів у мери", - повідомили в тервиборчкомі. Так, кандидатами в мери Харкова зареєстровані: Геннадій Кернес від партії "Блок Кернеса - успішний Харків"; голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер від партії "Слуга народу"; депутат Харківської міської ради Ігор Черняк від "Блоку Юлії Світличної "Разом"; президент громадської організації "Українська Федерація Бразильського Джиу-джитсу" Георгій Лаговський від "Удару Віталія Кличка"; гендиректор колективного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена" Ігор Приходько від" Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; голова громадської організації "За свій вибір" Ірина Денисова від партії "За майбутнє"; депутат Верховної Ради Олександр Фельдман від "Опозиційної платформи - За життя"; співзасновник громадської організації "Благодійний фонд Сергія Жадана" Олег Абрамічев від "Європейської солідарності"; перший проректор приватного вишу "Харківська школа архітектури", голова ГО "Міські реформи" Олександра Наріжна від "Голосу"; Сергій Кушнарьов від партії "Перемога Пальчевського"; Микита Соловйов від "Демократичної сокири"; колишній депутат Верховної Ради від фракції «Опозиційний блоку" Михайло Добкін ; екскерівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський ; ексдиректор компанії "Харківміськгаз" Валерій Безлепкін ; юрист Володимир Пилипенко. Як повідомляли Українські Новини, кандидати в мери не звертались в Нацполіцію з проханнями про охорону. Тим часом 13 людей балотуватимуться на мера Житомира.