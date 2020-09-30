На вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів: хто вони

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 15 кандидатів у мери Харкова, тоді як за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів

Про це йдеться в постанові №14, передають Українські Новини.

"Більше нікого не реєстрували. 25 вересня ми прийняли 15 кандидатів у мери", - повідомили в тервиборчкомі.

Так, кандидатами в мери Харкова зареєстровані:

Геннадій Кернес від партії "Блок Кернеса - успішний Харків";

голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер від партії "Слуга народу";

депутат Харківської міської ради Ігор Черняк від "Блоку Юлії Світличної "Разом";

президент громадської організації "Українська Федерація Бразильського Джиу-джитсу" Георгій Лаговський від "Удару Віталія Кличка";

гендиректор колективного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена" Ігор Приходько від" Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина";

голова громадської організації "За свій вибір" Ірина Денисова від партії "За майбутнє";

депутат Верховної Ради Олександр Фельдман від "Опозиційної платформи - За життя";

співзасновник громадської організації "Благодійний фонд Сергія Жадана" Олег Абрамічев від "Європейської солідарності";

перший проректор приватного вишу "Харківська школа архітектури", голова ГО "Міські реформи" Олександра Наріжна від "Голосу";

Сергій Кушнарьов від партії "Перемога Пальчевського";

Микита Соловйов від "Демократичної сокири";

колишній депутат Верховної Ради від фракції «Опозиційний блоку" Михайло Добкін ;

екскерівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський ;

ексдиректор компанії "Харківміськгаз" Валерій Безлепкін ;

юрист Володимир Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, кандидати в мери не звертались в Нацполіцію з проханнями про охорону.

Тим часом 13 людей балотуватимуться на мера Житомира.

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