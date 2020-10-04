За добу кількість проведених ПЛР-теcтів на COVID-19 знизилась на 22,1%

3 жовтня було проведено 19 402 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 22,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 6 232 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 3, 5 рази менше в порівнянні з 2 жовтня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу було проведено 19 402 методом ПЛР, а також 6 232 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 382 259 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися.

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, хто може пройти ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію COVID-19 безкоштовно.

Також 3 жовтня було госпіталізовано 708 хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Нагадаємо, у Полтаві заявили про випадок повторного діагностування коронавірусною інфекцією COVID-19.

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