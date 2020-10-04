підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
04 жовтня 2020, неділя, 12:57 3
Медицина 2020-10-04T13:00:02+03:00
Українські Новини
За добу кількість проведених ПЛР-теcтів на COVID-19 знизилась на 22,1%

За добу кількість проведених ПЛР-теcтів на COVID-19 знизилась на 22,1%

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Зараження коронавірусом, ПЛР-тести, Розповсюдження коронавірусу, ІФА-тести
Тесты на коронавирус. Фото. Pixabay
Тесты на коронавирус. Фото. Pixabay

3 жовтня було проведено 19 402 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 22,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 6 232 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 3, 5 рази менше в порівнянні з 2 жовтня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу було проведено 19 402 методом ПЛР, а також 6 232 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 382 259 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися.

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, хто може пройти ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію COVID-19 безкоштовно.

Також 3 жовтня було госпіталізовано 708 хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Нагадаємо, у Полтаві заявили про випадок повторного діагностування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні тести на коронавірус Зараження коронавірусом ПЛР-тести Розповсюдження коронавірусу ІФА-тести

Кількість проведених тестів на коронавірус перевищ...
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не ...
Кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні зн...
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після ...
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак
Новини
За добу кількість проведених ПЛР-теcтів на COVID-19 знизилась на 22,1% 12:57
Тренування. Фото: пресс-служба
У Києві провели відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку 11:57
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак 11:41
Кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні знизилась 11:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу 15:36
більше новин
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі 14:52 Документ
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак 11:41
Газ на опалювальний сезон подорожчав: як вибрати найвигідніший тариф 05:30
більше новин
Сьогодні 207-й день карантину. Які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok