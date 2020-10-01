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01 жовтня 2020, четвер, 13:38 6
Суспільство 2020-10-01T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні знову зафіксували повторний випадок зараження коронавірусом

В Україні знову зафіксували повторний випадок зараження коронавірусом

Константин Долгий
Полтава, коронавірус в Україні, рецедив
Лікар одягає захисну маску.Фото: pexels
Лікар одягає захисну маску.Фото: pexels

У той час як в Україні зафіксували новий рекорд за добовим приростом хворих на коронавірус, у Полтаві заявили про випадок повторного діагностування COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це пише Кременчуцька Газета.

Зараження коронавірусом виявили у людини, яка вже раніше успішно поборола COVID-19. Як розповів перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, ним виявився пацієнт з Полтави.

У Департаменті охорони здоров'я ОДА відзначили, що після успішного одужання після COVID-19 організм людини набуває імунітет, який тримається близько 3-4 місяців, після чого можливий рецидив.

"У людини залишається генетична пам'ять. При повторному зараженні хвороба переноситься легше ", - йдеться в повідомленні департаменту.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Полтавській області виявлено 2 345 підтверджених випадків зараження. Від ускладнень померли 42 особи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Полтаві розширили кількість відділень для приймання пацієнтів з COVID-19. В цілому в місті стало більше на 60 "коронавірусних" ліжок.

Також повідомлялося, що за минулі дні діагноз COVID-19 поставили викладачам і учням 11 навчальних закладів Полтави.

Крім того, напередодні повторний випадок зараження виявили у народного депутата Яни Зінкевич з партії "Європейська солідарність ".

Також про повторний випадок COVID-19 повідомили медики з Рівненської області.

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