У Харківській міськраді спростували чутки про смерть Кернеса

Харківська міська рада стверджує, що життю мера Харкова Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус , немає загрози .

Про це йдеться в заяві міськради, передають Українські Новини.

"Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності й працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські спільноти та соцмережі - не більше ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за пост міського голови на майбутніх виборах", - сказано в ньому.

Відзначається, що Кернес проходить лікування в берлінській клініці "Шаріте".

Відділення, в якому знаходиться мер, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає наявність у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів.

Саме цим міськрада пояснює відсутність відеозвернення Кернеса до городян.

"Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання", - цитуються в заяві міськради рядки з офіційного листа професора клініки Норберта Сутторпа.

Як повідомляли Українські Новини, Кернес захворів коронавірусів.

17 вересня главу Харківської міської ради Геннадія Кернеса доставили в німецьку клініку в тяжкому стані.

Кернес витратив 4,12 млн гривень на лікування і 1,75 млн гривень на транспортування до Німеччини.

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