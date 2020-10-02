У Харківській міськраді спростували чутки про смерть Кернеса

Харківська міська рада стверджує, що життю мера Харкова Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус, немає загрози. Про це йдеться в заяві міськради, передають Українські Новини. "Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності й працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські спільноти та соцмережі - не більше ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за пост міського голови на майбутніх виборах", - сказано в ньому. Відзначається, що Кернес проходить лікування в берлінській клініці "Шаріте". Відділення, в якому знаходиться мер, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає наявність у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим міськрада пояснює відсутність відеозвернення Кернеса до городян. "Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання", - цитуються в заяві міськради рядки з офіційного листа професора клініки Норберта Сутторпа. Як повідомляли Українські Новини, Кернес захворів коронавірусів. 17 вересня главу Харківської міської ради Геннадія Кернеса доставили в німецьку клініку в тяжкому стані. Кернес витратив 4,12 млн гривень на лікування і 1,75 млн гривень на транспортування до Німеччини.