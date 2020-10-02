ПФУ направив ще 1,1 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень

У п'ятницю, 2 жовтня, Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій жовтня згідно із затвердженим графіком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 2,3 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Також в ПФУ зазначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування серпневих пенсій направили ще 1,1 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

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