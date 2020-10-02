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02 жовтня 2020, пʼятниця, 20:00 7
Економіка 2020-10-02T21:00:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направив ще 1,1 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень

ПФУ направив ще 1,1 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень

Елена Новикова
ПФУ, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій
Фінансування пенсій за жовтень
Фінансування пенсій за жовтень

У п'ятницю, 2 жовтня, Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій жовтня згідно із затвердженим графіком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 2,3 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Також в ПФУ зазначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування серпневих пенсій направили ще 1,1 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа фінансування серпневих пенсій направили ще 1,1 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, частина українців можуть вийти на пенсію достроково. Хто має право на пільгові виплати.

Раніше повідомлялося про те, що нинішнє покоління 30-річних українців може залишитися без грошей у літньому віці.

Крім того, в Україні пройде масштабне підвищення пенсій. У Міністерстві соціальної політики розповіли, коли, кому і скільки будуть платити.

Також  в українців можуть відрахувати половину пенсії  в деяких випадках, передбачених законодавством. 

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