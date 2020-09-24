Пенсію можуть "урізати" наполовину: в ПФУ назвали причини

Пенсійні виплати можуть бути зменшені на 50% в деяких передбачених законодавством випадках, у той час, як новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень, а пенсії українцям підвищать тричі .

Про це повідомляє "Пенсійний кур'єр" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, в редакцію видання звернувся пенсіонер з питанням, в яких випадках з пенсії можуть відраховувати 50% від загальної суми.

Згідно з наданим роз'ясненням ПФУ, відрахування з пенсії здійснюються в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих предпрісаній нотаріусів та інших рішень і постанов.

Зокрема, повідомляється, що відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсії може бути утримано не більше ніж 50% від її розміру на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути утримано не більше 20% від пенсії.

Середні пенсії в Україні за категоріями / Інфографіка 24 каналу

Як повідомляли Українські Новини, українцям "світить" чергове підвищення пенсійного віку і нестача стажу: як можна отримати виплати.

Також Кабмін планує почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 року.

Тим часом, пенсійні послуги можна отримати через інтернет: як працює Пенсійний фонд в смартфоні.

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