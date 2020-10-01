Поколінню 30-річних українців "світить" залишитися без пенсії: що потрібно робити вже сьогодні

той час, як в Кабміні анонсували нову пенсійну реформу, згідно з якою українці отримуватимуть по дві пенсії відразу . В Україні нинішнє покоління 30-літніх може залишитися без грошей в літньому віці в На сьогодні, за підрахунками фахівців, один працівник утримує одного пенсіонера. Тому що зараз група так званого "основного працездатного віку" досить солідна. Через 25 років, коли на пенсію вийдуть нинішні тридцяти- і сорокарічні, тих, хто має їх замінити, буде безнадійно мало. І змінити це вже неможливо, тому що це працездатне населення не народилося.

Як повідомляє ТСН, всім, кому виповнилося 35 років, вже зараз треба подбати і прорахувати своє майбутнє.

Так, зараз існує величезна "бочка", куди всі, хто працює скидаються грошима. А далі держава намагається розподілити ці гроші між усіма пенсіонерами. Зараз виходить не дуже. Через загрозливе співвідношення один до одного більшість пенсіонерів отримує мізер. Але навіть на ці виплати в пенсійній "бочці" хронічно не вистачає грошей. У наступному році туди планують "закачати" понад 200 мільярдів гривень.

У Міністерстві соціальної політики налаштовані рятувати солідарну систему держави і причина, кажуть, в генетиці.

"Це не тільки моя думка. Є наукові дослідження, які говорять, що людина генетично не здатна накопичувати собі на старість. Саме державна система є основою, а все інше має подумати людина", - говорить заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

Тоді виникає кілька питань. Перше - що треба зробити зараз, щоб не голодувати в старості?

Так, по-перше, треба переконатися, що на державну пенсію ви все ж претендуєте. Зробити це можна онлайн зі свого комп'ютера через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Найпростіше - за допомогою цифрового підпису або банківської ідентифікації. Там перед вами відкриється повна картина минулого і перспектива майбутнього. З точки зору держави, звичайно.

Найголовніше, на що потрібно звернути увагу, - ваш страховий стаж. Від трудового він відрізняється тим, що потрібно не просто працювати, а й класти гроші в Пенсійний фонд. Чим вища офіційна зарплата, тим краще пенсія. Для тих, хто не платить нічого, цей клуб пенсіонерів буде закритим. Тобто, потрібно мало не з першого дня роботи думати, оформляють чи офіційно і чи платять внески, зараховується трудовий стаж.

"Найбільшою проблемою у нас є нелегальна зайнятість. І нелегальна заробітна плата. Це проблеми, з якою треба боротися. Все інше не настільки критичне", - зазначає Микола Шамбір.

Але в країні ситуація така, що деякі роботодавці тримають своїх працівників на мінімалки, або платять зарплату в конвертах.

"Сьогодні 70% ринок зарплат в тіні. Не тому, що всі такі непатріоти. А тому, що власники підприємств не можуть платити 40% податків, оскільки в них не вистачає рентабельності. І зараз ми не знаємо, яка у нас буде пенсія, де у нас буде пенсія, бо Пенсійний фонд завжди банкрут", - пояснює народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Щоб підтримати хоча б нинішній поганенький баланс, коли один працюючий годує одного пенсіонера, в країні має народжуватися і залишатися жити цілком конкретна кількість людей. І біда в тому, що саме на покоління нинішніх 35-річних доводиться демографічна прірва 90-х. Діти просто не народилися, тому не виростуть і не будуть нікого утримувати. Тобто пенсію державі буде брати ні з кого.

Треба усвідомити, що турбуватися про пенсії в 50 років - пізно. Треба було починати ще вчора. Якщо ви отримуєте зарплату в конверті, можете забути навіть про мінімальну пенсію. Розраховуйте тільки на мізерну соціальну допомогу. Так держава називає гроші тим, хто до Пенсійного фонду нічого не вніс.

"Ми не дуже розуміємо масштаб цін, який буде. Київ 1990 рік, квартира на Хрещатику 2-3-х кімнатна 5-7-10 тисяч доларів - це був шик. Що сьогодні в Києві за 10 тисяч доларів? В Києві нічого. Десь під Житомиром невелика така лачужка. Що буде через майбутні 30 років - передбачити ще важче ", - говорить експерт.

Гроші, покладені в банк, не принесуть великих заробітків. Але, принаймні, трохи обженуть інфляцію. Правда, тут треба бути дуже обережним. Адже гарантувати, що банк, якому ви довірилися, ще буде існувати за чверть століття, ніхто не візьметься.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

А ось що держава гарантує - це виплати за своїми цінними паперами. Механізм такий: купуєте облігації, тобто займаєте державі, а воно через 10 або 20 років повертає їх з відсотками.

"Вищий дохід - більше ризиків. В ОВДП ризиків ніяких. Держава завжди повертає, повертала і буде повертати суму інвестицій повну, на відміну від банківських депозитів", - говорить інвестбанкір Тарас Козак.

Цим інструментом дуже вдало користуються чиновники, інвестори. Але він доступний і простим смертним. Правда, заможним.

"У ОВДП не можна відкладати відразу маленькими сумами. Ми рекомендуємо перший раз інвестувати суму від 30 тисяч гривень. Це вже суттєва сума, яку спочатку треба накопичити на депозитах або в інших інструментах і потім вже вкласти в ОВДП", - говорить інвестбанкір.

Для тих, кому самостійно нудно і важко розбиратися у всіх цих облігаціях, процентних ставках і надійності банків, вже зараз в Україні є організації, які зроблять це. Називаються вони недержавні пенсійні фонди.

Пенсії в Україні в 2020.

Недержавний пенсійний фонд

Вступити в цей клуб пенсіонерів, на відміну від державного, можна добровільно. І вносити стільки грошей, скільки можеш.

"Сказати, що ви заробите багато, - неможливо. Але основне завдання - щоб ви не втратили", - зазначає директор Адміністрації недержавних пенсійних фондів Юрій Бурков.

Це працює так:

укладаєте договір;

вносите протягом, наприклад, 20 років щомісяця по тисячі гривень;

фонд протягом цього часу купує і продає акції, облігації, валюту чи золото.

Тобто, роблять все, щоб ви зберегли і примножили ваші кошти. А якщо раптом не вийде - ніхто гарантій не давав. Це теж буде прописано в договорі.

"Ви можете відкладати стільки, скільки можете, але ви маєте розуміти, що це буде не пенсія, це буде допомога. Для базової моделі це може бути 10-15%", - пояснює Юрій Бурков.

Це давня мрія держави - дати українцям можливість накопичувати на пенсію самостійно. Настільки давня, що перший законопроєкт про так званий другий рівень пенсійної системи датується 2003 роком. Останній з варіантів вже рік лежить у Верховній Раді. Ігор Палиця переконаний, його треба терміново розглядати. Інакше - ми падаємо в пенсійну прірву.

"І дайте можливість людям, як у всьому світі, мати свій пенсійний рахунок, де він буде бачити, де його гроші, де він буде вирішувати в обсязі 25% куди інвестувати ці гроші. І держава буде гарантувати ці установи, контролювати і перевіряти. І все запрацює. Рівно місяць або два", - говорить народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

У Мінсоцполітики поки не впевнені, чи врятує українців другий рівень пенсійної системи. Тому що свідомості не вистачає навіть для солідарної.

"Як то кажуть, ми їмо бутерброд. Хліб - це солідарна система, масло - накопичувальна, добровільно-накопичувальна - це ікорочкой. Ось, якщо ми будемо таке будувати, то тоді ми будемо мати бутерброд ", - говорить заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Який стаж потрібен в Україні для виходу на пенсію.

Нагадаємо, подати заяву для автоматичного призначення пенсії можна також онлайн.

Тим часом, у українців можуть вирахувати до 50% з пенсії.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини