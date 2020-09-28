В Україні пройде масштабне підвищення пенсій. Коли, кому і скільки будуть платити

В Україні у 2021 році підвищать пенсії для деяких категорій українців. Заплановано підвищення пенсій в грудні 2020 року й у 2021 році. Збільшення виплат будуть відбуватися в кілька етапів. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Українського радіо". З її слів, Кабінет міністрів схвалив підвищення пенсій у 2021 році, а в міністерстві розробили спеціальний "календар підвищення пенсій". Так, таке підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року - це вже третє в цьому році підвищення соціальних стандартів та прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. Це підвищення автоматично потягне підвищення пенсій для 3 мільйонів людей. Водночас у 2021 році згідно з цим календарем, в першому півріччі українські пенсіонери можуть очікувати підвищення виплат у два етапи: З 1 січня 2021 року - мінімальна пенсія збільшиться з 2100 гривень до 2400 гривень З 1 березня 2021 року - щорічна індексація пенсія " З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 до 2400 гривень. Березень - в березні ми робимо індексацію. Параметри індексації визначатимуть в лютому ", - уточнила Лазебна. Водночас міністерка соцполітики також очікує, що урядова пенсійна програма буде врахована в державному бюджеті. За словами міністра, це необхідно, оскільки Пенсійний фонд буде підтримуватися саме коштом бюджету. Крім того, згідно з інфографікою Мінсоцполітики, у квітні має відбутися автоматичний перерахунок пенсіонерам, які працюють. з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу роботи. У липні відбудеться підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів у віці від 65 років і за наявності у них страхового стажу 30\/35 років і більше (40% від збільшеної мінімалки з 6500). При досягненні 80 років збільшення щомісячної доплати до пенсії до 500 грн і мінімальної пенсійної виплати 2600 грн при наявності у них страхового стажу 20\/25 років і більше; а одиноким пенсіонерам цього віку - 3342 грн. Також в липні має відбутися підвищення прожиткового мінімуму з 1769 до 1854 грн, яке також призведе до збільшення надбавок і підвищення пенсій. Буде збільшена щомісячна допомога по догляду за одинокими пенсіонерами старше 80 років, які потребують догляду з боку, до 742 грн. У грудні планується підвищення ПМ з 1854 до 1934 грн, яке також призведе до збільшення надбавок і підвищень пенсій. Етапи підвищення пенсій в 2021 році. Раніше Українські Новини писали, що чекати українцям від держбюджету-2021. Також радник Зеленського розповів, що буде з пенсіями у 2021. Крім того, новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень, а пенсії українцям підвищать тричі.