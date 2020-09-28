В Україні пройде масштабне підвищення пенсій. Коли, кому і скільки будуть платити

Україні у 2021 році підвищать пенсії для деяких категорій українців. Заплановано підвищення пенсій в грудні 2020 року й у 2021 році. Збільшення виплат будуть відбуватися в кілька етапів.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Українського радіо".

З її слів, Кабінет міністрів схвалив підвищення пенсій у 2021 році, а в міністерстві розробили спеціальний "календар підвищення пенсій".

Так, таке підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року - це вже третє в цьому році підвищення соціальних стандартів та прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. Це підвищення автоматично потягне підвищення пенсій для 3 мільйонів людей.

Водночас у 2021 році згідно з цим календарем, в першому півріччі українські пенсіонери можуть очікувати підвищення виплат у два етапи:

З 1 січня 2021 року - мінімальна пенсія збільшиться з 2100 гривень до 2400 гривень

З 1 березня 2021 року - щорічна індексація пенсія

" З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 до 2400 гривень. Березень - в березні ми робимо індексацію. Параметри індексації визначатимуть в лютому ", - уточнила Лазебна.

Водночас міністерка соцполітики також очікує, що урядова пенсійна програма буде врахована в державному бюджеті. За словами міністра, це необхідно, оскільки Пенсійний фонд буде підтримуватися саме коштом бюджету.

Крім того, згідно з інфографікою Мінсоцполітики, у квітні має відбутися автоматичний перерахунок пенсіонерам, які працюють. з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу роботи.

У липні відбудеться підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів у віці від 65 років і за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (40% від збільшеної мінімалки з 6500).

При досягненні 80 років збільшення щомісячної доплати до пенсії до 500 грн і мінімальної пенсійної виплати 2600 грн при наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше; а одиноким пенсіонерам цього віку - 3342 грн.

Також в липні має відбутися підвищення прожиткового мінімуму з 1769 до 1854 грн, яке також призведе до збільшення надбавок і підвищення пенсій.

Буде збільшена щомісячна допомога по догляду за одинокими пенсіонерами старше 80 років, які потребують догляду з боку, до 742 грн.

У грудні планується підвищення ПМ з 1854 до 1934 грн, яке також призведе до збільшення надбавок і підвищень пенсій.

Етапи підвищення пенсій в 2021 році.

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Крім того, новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень, а пенсії українцям підвищать тричі.

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