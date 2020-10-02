Частина українців може вийти на пенсію достроково: хто має право на пільгові виплати

у той час, як в українців можуть вирахувати до 50% з пенсії . Українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і тяжкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах Крім того, виникає багато питань, хто має на неї право і як обчислюється стаж для отримання пільгової пенсії.

Пояснення на цю тему опублікувало офіційне видання Пенсійного фонду України "Пенсійний кур'єр" у Facebook.

Зокрема, до редакції звернувся чоловік з питанням, як обчислюється пільговий стаж, якщо підприємство, на якому він працював у шкідливих умовах, працювало неритмічно (за скороченим робочим тижнем).

У ПФУ повідомили, що порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383 (далі - Порядок 383).

Згідно з інформацією, до пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховуються періоди роботи, коли особа була зайнята на роботах у шкідливих умовах протягом повного робочого дня. Повним робочим днем ​​вважається виконання робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і № 2, не менше ніж 80% робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, професії або посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.

Згідно з пунктом 7 Порядку 383 в разі неритмічної роботи підприємства або організації підрахунок пільгового стажу здійснюється в наступному порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах з шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 - при шестиденному робочому тижні і на 21,2 - для п'ятиденного робочого тижня.

Повідомляється, що в такому ж порядку обчислюється пільговий стаж працівників спеціалізованих підприємств і організацій (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних тощо), зайнятих повний робочий день на роботах зі шкідливими умовами праці безпосередньо у виробничих структурних підрозділах інших підприємств і організацій за професіями і на посадах, передбачених списками.

Водночас, як пише Главком, пільгова пенсія виплачується вже при досягненні 50 років. За інформацією ПФУ, згідно із законом, такі громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за інших.

Отримувати пільгову пенсію мають право:

після досягнення ними 50 років:



за наявності страхового стажу в 25 років у чоловіків, з них не менше ніж 10 років на "шкідливих" роботах;

20 років у жінок, з них не менше ніж 7 років і 6 місяців на зазначених роботах.

під час досягнення 55 років:

стаж 30 років у чоловіків, з них щонайменше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах;

25 років у жінок, з них щонайменше 10 років на зазначених роботах.

При цьому, не завжди українці можуть домогтися нарахування пільгової пенсії - органи пенсійного забезпечення відмовляють.

Свої права можна відстоювати в суді. Однак, уряд незабаром планує скоротити кількість категорій пенсіонерів, які матимуть право на отримання пільгової пенсії.

Так, ті громадяни, для яких законодавством передбачено право виходити на відпочинок за "вислугою років" до досягнення загального пенсійного віку, не зможуть отримувати виплату, одночасно працюючи.

Стаж для пенсії в Україні.

Нагадаємо, подати заяву для автоматичного призначення пенсії можна також онлайн.

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