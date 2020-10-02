Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій жовтня: як будуть проводити оплату

Пенсійний фонд, згідно із затвердженим графіком, почав фінансувати пенсії в жовтні. у той час, як в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021 . На пенсійні виплати направили 1,2 мільярда гривень

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.



"1 жовтня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - сказано в ньому.

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На виплати направили 1,2 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні пройде масштабне підвищення пенсій. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року - це вже третє в цьому році підвищення соціальних стандартів та прожиткового мінімуму для всіх категорій населення.



Крім того, поколінню 30-річних українців "світить" залишитися без пенсії. Всім, кому виповнилося 35 років, вже зараз треба подбати і прорахувати своє майбутнє.

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