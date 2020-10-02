підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 06:10 8
Суспільство 2020-10-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій жовтня: як будуть проводити оплату

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій жовтня: як будуть проводити оплату

Валерия Драгомирова
ПФУ, виплата пенсій, пенсія, фінансування пенсій
Пенсії
Пенсії

Пенсійний фонд, згідно із затвердженим графіком, почав фінансувати пенсії в жовтні. На пенсійні виплати направили 1,2 мільярда гривень у той час, як в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook. 

"1 жовтня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - сказано в ньому. 

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На виплати направили 1,2 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа виплати направили 1,2 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні пройде масштабне підвищення пенсій. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року - це вже третє в цьому році підвищення соціальних стандартів та прожиткового мінімуму для всіх категорій населення.

Крім того, поколінню 30-річних українців "світить" залишитися без пенсії. Всім, кому виповнилося 35 років, вже зараз треба подбати і прорахувати своє майбутнє.

Більше новин про: ПФУ виплата пенсій пенсія фінансування пенсій

Як оформити автоматичне нарахування пенсії не вихо...
ПФУ направив ще 1,3 млрд гривень на фінансування в...
В Україні зменшився показник середньої зарплати дл...
Поколінню 30-річних українців "світить" залишитися...
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Новини
У Росії виявили імпортні праски з "вбудованим прослуховуванням" 07:07
За спам будуть штрафувати на 8,5 тис. гривень. Кого каратимуть за нав'язливі листи 06:55
У вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6% 06:30
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій жовтня: як будуть проводити оплату 06:10
Осінь. Фото: pixabay
Дощі і штормовий вітер відступлять. Коли в Україну повернеться тепла осінь 05:50 Карта
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах 08:24
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сильні дощі і штормовий вітер атакують Україну. Синоптики попередили про небезпечну погоди 08:30
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Словенія дозволила українцям в'їзд без проходження карантину при пред'явленні негативного тесту на COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok