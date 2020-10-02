Кількість переведених на дистанційне навчання класів у Києві зросла на 2 до 275

В той час, як в Україні встановлено антирекорд з захворюваності на коронавірус, кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на рівні 4, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 2 до 275 в порівнянні з минулою добою, Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 375 учнів і 259 вчителів. Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 41 група. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів. Як повідомляли Українські новини, 28 вересня в Києві 18 класів повернулися до занять. Також захворюваність на коронавірус у Києві за добу зросла майже вдвічі. За прогнозами ВООЗ, захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу. Також при появі дієвої вакцини проти коронавірусу, може знадобитися близько року на повернення життя людей в норму після пандемії.