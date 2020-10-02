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  • Кількість переведених на дистанційне навчання класів у Києві зросла на 2 до 275
02 жовтня 2020, пʼятниця, 18:40 8
Політика 2020-10-02T21:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість переведених на дистанційне навчання класів у Києві зросла на 2 до 275

Кількість переведених на дистанційне навчання класів у Києві зросла на 2 до 275

Ольга Фандорина
Київ, Карантин в школах Києва, Карантин в школах, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Дистанційна освіта. Фото: pixabay
Дистанційна освіта. Фото: pixabay

В той час, як в Україні встановлено антирекорд з захворюваності на коронавірус, кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на рівні 4, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 2 до 275 в порівнянні з минулою добою,

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 375 учнів і 259 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 41 група.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські новини, 28 вересня в Києві 18 класів повернулися до занять.

Також захворюваність на коронавірус у Києві за добу  зросла майже вдвічі.

За прогнозами ВООЗ, захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків  на добу. 

Також при появі дієвої вакцини проти коронавірусу, може знадобитися  близько року на повернення життя  людей в норму після пандемії.

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