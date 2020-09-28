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28 вересня 2020, понеділок, 19:38 5
Суспільство 2020-09-28T20:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві 18 класів повернулися до занять, ще 272 - продовжують залишатися на дистанційному навчанні

У Києві 18 класів повернулися до занять, ще 272 - продовжують залишатися на дистанційному навчанні

Константин Долгий
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Карантин у школі. Фото: Pixabay
Карантин у школі. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві знизилася на 2 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 18 до 272 в порівнянні з п'ятницею, 25 вересня, у той час, як мер Кличко пообіцяв забезпечити столичних викладачів захисними щитками.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти й науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що коронавірусів хворіють 358 учнів і +1184 вчителів.

Також в столиці тимчасово закриті 3 установи дошкільної освіти та 23 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, кількість закритих на карантин шкіл у Києві зросла на 1 до 6, переведених на дистанційне навчання класів — зменшилася на 30 до 296.

Також до установ загальної середньої освіти учні, їх батьки та інші законні представники не зобов'язані подавати документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції.

Тим часом 27 вересня було госпіталізовано 472 хворих на коронавірусну інфекцію.

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