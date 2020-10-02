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  • При появі вакцини від коронавірусу люди зможуть повернутися до нормального життя як мінімум через рік, - вчені
02 жовтня 2020, пʼятниця, 09:28 7
Наука 2020-10-02T10:45:03+03:00
Українські Новини
При появі вакцини від коронавірусу люди зможуть повернутися до нормального життя як мінімум через рік, - вчені

При появі вакцини від коронавірусу люди зможуть повернутися до нормального життя як мінімум через рік, - вчені

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Вакцина від коронавірусу, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

При появі дієвої вакцини проти коронавірусу, може знадобитися близько року на повернення життя людей в норму після пандемії у той час, як у світі кожні 16 секунд від коронавірусу помирає людина. Про це заявили експерти Королівського наукового товариства (Великобританія), передає ВВС.

На думку вчених, після появи дієвого препарату все одно буде потрібно час, щоб щеплення отримало достатню кількість людей.

"Навіть коли вакцина стане доступною, це не означає, що за місяць всі пройдуть вакцинацію, ми говоримо про шість місяців, дев'ять місяцях, рік. Мова не йде про те, що життя раптом повернеться в норму в березні", - зазначив професор Нілей Шах з Імперського коледжу Лондона.

На думку експертів, з початком впровадження вакцинації обмеження можна буде поступово послаблювати. Процес займе мінімум рік.

За оцінками вчених, проведення вакцинації від коронавірусу буде проходити в 10 разів швидше, ніж імунізація від грипу. Для цього буде потрібно постійна робота до 30 тис. підготовленого персоналу.

Доктор Фіона Каллі з Імперського коледжу своєю чергою зазначила, що вакцина "вселяє почуття великої надії на потенційне закінчення пандемії".

"Але ми знаємо, що історія розробки вакцин сповнена помилок", - підкреслила вона.

У питанні про те, коли й що саме дадуть вакцини, потрібно проявляти "реалізм", відзначили вчені.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії вперше з кінця квітня кількість заражень коронавірусом перевищила 2 тисячі випадків за один день.

Крім того, уряд Чехії схвалив пропозицію міністра охорони здоров'я Романа Примули щодо введення режиму надзвичайного стану з 5 жовтня.

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