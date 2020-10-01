Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду

За минулу добу, 30 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1%, нових летальних випадків не змінилася. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 069 до 213 028, кількість померлих від захворювання - на 64 людини до 4 193 порівняно з попередньою добою, 29 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 1 жовтня в Україні зареєстровано 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 193 летальних, 94 443 осіб одужали. За добу зафіксовано 4 069 нових випадків захворювання, одужали 2 083 людини, померли 64 людини. Таким чином, 30 вересня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто видужав, - 4 069 проти 2 083. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 1 жовтня становила 114 392 людини, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (23 155), Львівській (20 590) та Харківській областях (19 128). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 6 308 випадків; Волинська область — 8 194 випадки; Дніпропетровська область — 6 088 випадків; Донецька область — 3 557 випадків; Житомирська область — 6 088 випадків; Закарпатська область — 9 918 випадків; Запорізька область — 4 128 випадків; Івано-Франківська область — 13 837 випадків; Кіровоградська область — 1 127 випадків; м. Київ — 23 155 випадків; Київська область — 9 279 випадків; Львівська область — 20 590 випадків; Луганська область — 1 091 випадок; Миколаївська область — 3 270 випадків; Одеська область — 13 789 випадків; Полтавська область — 2 345 випадків; Рівненська область — 12 554 випадки; Сумська область — 4 435 випадків; Тернопільська область — 13 767 випадків; Харківська область — 19 128 випадків; Херсонська область — 1 168 випадків; Хмельницька область — 6 188 випадків; Чернівецька область — 14 605 випадків; Черкаська область — 4 165 випадків; Чернігівська область — 4 254 випадки. Кількість хворих на ковід станом на 1 жовтня. Інфографіка: МОЗ Как сообщали Українськi Новини, 29 вересня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 219 осіб до 22 778, померлих - на 8 до 381. Тим часом сьогодні почався 204-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.