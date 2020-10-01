Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду

За минулу добу, 30 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1%, нових летальних випадків не змінилася. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 069 до 213 028, кількість померлих від захворювання - на 64 людини до 4 193 порівняно з попередньою добою, 29 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 1 жовтня в Україні зареєстровано 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 193 летальних, 94 443 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 069 нових випадків захворювання, одужали 2 083 людини, померли 64 людини.

Таким чином, 30 вересня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто видужав, - 4 069 проти 2 083.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 1 жовтня становила 114 392 людини, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (23 155), Львівській (20 590) та Харківській областях (19 128).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 308 випадків;

Волинська область — 8 194 випадки;

Дніпропетровська область — 6 088 випадків;

Донецька область — 3 557 випадків;

Житомирська область — 6 088 випадків;

Закарпатська область — 9 918 випадків;

Запорізька область — 4 128 випадків;

Івано-Франківська область — 13 837 випадків;

Кіровоградська область — 1 127 випадків;

м. Київ — 23 155 випадків;

Київська область — 9 279 випадків;

Львівська область — 20 590 випадків;

Луганська область — 1 091 випадок;

Миколаївська область — 3 270 випадків;

Одеська область — 13 789 випадків;

Полтавська область — 2 345 випадків;

Рівненська область — 12 554 випадки;

Сумська область — 4 435 випадків;

Тернопільська область — 13 767 випадків;

Харківська область — 19 128 випадків;

Херсонська область — 1 168 випадків;

Хмельницька область — 6 188 випадків;

Чернівецька область — 14 605 випадків;

Черкаська область — 4 165 випадків;

Чернігівська область — 4 254 випадки.

Кількість хворих на ковід станом на 1 жовтня. Інфографіка: МОЗ

Как сообщали Українськi Новини, 29 вересня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 219 осіб до 22 778, померлих - на 8 до 381.

Тим часом сьогодні почався 204-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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