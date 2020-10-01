Захворюваність на коронавірус у Києві підскочила майже вдвічі за добу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 30 вересня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 377 осіб до 23 155, померлих - на 10 до 391.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили 377 хворих. З них 39 дітей і 16 медиків. 10 осіб померли. Всього коронавірус забрав життя 391 жителя Києва. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 155", - написав він.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському районі - 57, Дніпровському - 52 і Дарницькому - 46.

Захворіли 190 жінок у віці від 18 до 88 років, 148 чоловіків у віці від 19 до 86 років, а також 22 дівчинки від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

У лікарні були госпіталізовані 45 осіб, решта залишаються на самоізоляції під контролем лікарів.

За добу видужав 231 особа.

За весь період епідемії коронавірусу з в Києві подолав 6 941 хворий.

Як повідомляли Українські Новини, кількість проведених тестів на коронавірус перевалило за 30 тисяч на добу

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