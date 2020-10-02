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02 жовтня 2020, пʼятниця, 17:17 5
Медицина 2020-10-02T18:00:01+03:00
Українські Новини
Шість водіїв "Київпастрансу" захворіли на COVID-19

Шість водіїв "Київпастрансу" захворіли на COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, ковід
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як за минулу добу в столиці виявили 447 нових випадків COVID-19, шість водіїв підприємства "Київпастранс" захворіли коронавірусів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

За його словами, в цілому коронавірусів зараз хворіють 11 співробітників "Київпастрансу".

З березня місяця, як повідомив мер, 43 співробітника підприємства "підхопили" коронавірус, 32 вже одужали.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і четверо учнів.

Також в Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 збільшилася на 4 633 до 217 661, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 4 261.

Раніше повідомлялося про те, що Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки. Тернопіль залишився в "червоній зоні", а також в "червону зону" епіднебезпеки включений Канів (Черкаська область).

Крім того, ВООЗ прогнозує, що захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тисяч випадків на добу.

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