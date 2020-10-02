Шість водіїв "Київпастрансу" захворіли на COVID-19

В той час, як за минулу добу в столиці виявили 447 нових випадків COVID-19, шість водіїв підприємства "Київпастранс" захворіли коронавірусів. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини. За його словами, в цілому коронавірусів зараз хворіють 11 співробітників "Київпастрансу". З березня місяця, як повідомив мер, 43 співробітника підприємства "підхопили" коронавірус, 32 вже одужали. Як повідомляли Українськi Новини, в Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і четверо учнів. Також в Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 збільшилася на 4 633 до 217 661, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 4 261. Раніше повідомлялося про те, що Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки. Тернопіль залишився в "червоній зоні", а також в "червону зону" епіднебезпеки включений Канів (Черкаська область). Крім того, ВООЗ прогнозує, що захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тисяч випадків на добу.