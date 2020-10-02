В Киеве 447 случаев коронавируса за сутки: данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 1 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 447 человек до 23 602, умерших - на 10 до 401.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество выявленных больных в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки - плюс 447 человек, 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602", - сообщил он.

Заболели 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет и 10 девочек от 1 до 17 лет, а также 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Среди заболевших 28 медиков.

В больницы столицы 1 октября были госпитализированы 45 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 312 человек, всего коронавирус преодолели 7 253 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Днепровском районе - 93, Деснянском - 70 и Подольском - 61 случай.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки коронавирусом заболели 43 учителя и четверо учеников.



Кроме того, в Киевской области смертность от коронавируса возросла вдвое.

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